Verstappen: Ha sido una gran victoria si miramos el año que hemos tenido hasta ahora

"Ha sido una gran victoria si tenemos en cuenta cómo ha discurrido hasta ahora nuestra temporada", comentó Verstappen, de 29 años, que logró su primer triunfo del año -el primero de su escudería y el primero del nuevo motorista de esta, Ford- y elevó a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, tan sólo un día después de lograr su primera 'pole' de la temporada, la cuadragésima novena en la categoría reina.

"Fue una situación muy agitada", comentó, nada más bajarse del coche, el astro neerlandés, que este domingo logró su segunda victoria en Sepang, donde la F1 no rodaba desde hacía nueve años; precisamente cuando ganó por primera vez en Malasia.

"En la salida me faltaba potencia y tuve que esperar a que el coche empezara a rodar", explicó 'Mad Max', que ahora es sexto en el Mundial, con 166 puntos, los mismos que tiene el inglés Lando Norris (McLaren); que ocupa el quinto puesto en la general al haber logrado dos triunfos este curso, uno más que él.

"Pero después tomamos las decisiones correctas y pudimos controlar la carrera", comentó este domingo, tras su victoria en el circuito de Sepang, Verstappen.