Aleix Espargaró será el compañero de equipo de Luca Marini en Mandalika

Aleix Espargaró cubrirá así la baja de Joan Mir, quien continúa su recuperación en casa, en lugar del malasio Somkiat Chantra, quien disputó el Gran Premio de Japón, puesto que el español conoce muy bien Lombok, si bien tendrá que ponerse al día rápidamente después de que su lesión a principios de año limitara su proceso de desarrollo de la nueva moto esta temporada.

El objetivo para el fin de semana será que Espargaró se familiarice de nuevo con la Honda RC213V antes de volver a centrarse en el trabajo de desarrollo.

El italiano Luca Marini, como piloto oficial de Honda, logró un meritorio quinto puesto en 2025 en Indonesia, su mejor resultado hasta la fecha con la Honda RC213V.

Espargaró señaló en la nota de prensa del equipo su agradecimiento por la oportunidad que le brindan mientras "Joan -Mir- y Taka -Nakagami- se recuperan", si bien recuerda que, tras la caída a principios de año y su lesión, no ha tenido "tanto tiempo sobre la moto" como le gustaría".

Por ello, dice viajar a Mandalika con "expectativas realistas", pues ha dado "unas pocas vueltas" y este es "un circuito muy exigente físicamente", además de por el clima de la zona.

Luca Marini, por su parte, dice tener "muchas ganas" de que llegue el fin de semana, pues Mandalika es un circuito en el que disfruta mucho y en el que en los dos últimos años ha sido "muy competitivo".

Resalta la importancia de "trabajar bien y evitar algunos de los errores" cometidos la semana pasada en Motegi (Japón), por lo que confía en lograr "un buen resultado" ya que Indonesia es un país "muy especial para un piloto de Honda".