MotoGP tendrá una sesión de clasificación específica para la carrera esprint en 2027

Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del esprint y de la carrera del domingo.

La Comisión, integrada por Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) y Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG), que la preside, aprobó un nuevo formato de fin de semana para la categoría reina del Mundial de motociclismo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del esprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla.