El español Pedro Acosta se muestra en contra del nuevo formato de MotoGP

"Hay muy pocos que no hayan tenido ninguna lesión", resaltó, para añadir que si quitas el 'warm up', cuando un piloto ha caído el sábado, no es buena opción, como tampoco meter a 22 pilotos en un calificación de 15 minutos.

Acosta, que se encuentra el circuito de Mandalika para disputar el Gran Premio de Indonesia, señaló que ya hay "bastantes sesiones durante un fin de semana del MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más", y que seguir teniendo los esprints en todas las carreras habría que cambiarlo o las carreras deportivas de los pilotos serán "cada vez más cortas”.

"No creo que sea el camino y deberíamos empezar a pensar en la cantidad de estrés que hay para un piloto en un fin de semana de carreras", comentó Pedro Acosta, pues desde su punto de vista habría que empezar a pensar en "relajarnos un poco" y aporta como solución "reducir a la mitad el número de esprints, a 11".

Para el murciano, "estos años" se ha visto que hay carreras esprint más interesantes que otras en las que "el primero va primero, el segundo va segundo y no hay casi adelantamientos".

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera esprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).

Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del esprint y de la carrera del domingo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del esprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla.