La FIA, si llueve como en Sepang, decide emplear el mismo 'software' en Singapur

La investigación se llevó a cabo tras el caos que provocó el fallo de ese 'software' en los motores, por el cual se redujo la velocidad de los monoplazas e incluso algunos llegaron a detenerse, en las vueltas de formación tras retrasarse el inicio de la carrera.

La FIA ha decidido utilizar el mismo 'software' de Sepang para el Gran Premio de Singapur, si se registran condiciones atmosféricas similares, pero se lanzará una nueva actualización del mismo en el Gran Premio de Estados Unidos, el 25 de octubre.

En la investigación se descubrió el fallo en el 'software' de gestión de energía, según el cual algunos coches que circulaban a bajas revoluciones en ciertos sectores del circuito, donde se aplicó una reducción de potencia de 250 kW, que sufrieron una pérdida de potencia superior a la prevista inicialmente, la cual no pudo recuperarse en esos sectores.

Así, fue necesaria una actualización del 'software' en el último momento y transcurrieron más de 30 minutos antes de que la carrera pudiera comenzar, si bien se utilizará la misma configuración que en Sepang en caso de lluvia en Singapur, y se suministrará una nueva actualización de ese software para condiciones de lluvia en Estados Unidos.

La FIA también recomienda implementar medidas para probar el 'software' y garantizar su fiabilidad reforzando las pruebas y la verificación del software en colaboración con los equipos, los fabricantes de motores y el proveedor de la unidad de control electrónico (ECU).

Además, la FIA aclara, sobre los rumores de que el 'software' no fue probado antes de su implementación, que "los equipos y fabricantes de motores realizaron simulaciones para validar el mismo", y que posteriormente "fue probado en condiciones reales durante las primeras sesiones de entrenamientos libres de los Grandes Premios de Bélgica y Países Bajos".

Además, felicita a todas las partes implicadas por su "diligencia y capacidad de respuesta durante la interrupción", pues "su esfuerzo conjunto" permitió "identificar, procesar y resolver el problema", lo que facilitó que la carrera se desarrollara con "seguridad".