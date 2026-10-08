Marc Márquez dice no decartar "nada" para el fin de semana de Indonesia

"Cada uno lo afronta como quiere", explicó Marc Márquez, quien recalcó que "este fin de semana no descarto nada de entrada, pero nos tiene que costar un poquito más, por estilo de circuito, de moto, de pilotaje".

Si bien insistió en que lo que quiere es "estar lo más cerca posible de los 37 puntos", que suman la victoria en la carrera esprint y la larga del domingo, pues aunque puede sonar "muy ambicioso", porque en Mandalika no ha acabado ninguna carrera quiere "intentar estar lo más cerca posible" y que luego se verá si son 20, 30 o 10 puntos.

El vigente campeón de MotoGP reiteró que espera que sean "los máximos posibles para seguir en la lucha por el Mundial".

En lo que se refiere al nuevo formato para 2027 se quejó de que los pilotos han tenido "poca información sobre ello", pero dijo que tampoco puede hablar porque estaba "más pendiente de mi campeonato que de otras cosas".

Reconoció que será "más riesgo en pista, más tiempo de intensidad, más tiempo de adrenalina, más tiempo de desgaste mental".

"Evidentemente, es lo que hay y te tienes que adaptar a ello", reseñó el nueve veces campeón del mundo, quien dice que habrá que sacar el "ciento por ciento" de esos fines de semana y que "en un futuro" se verá cuál será el "desgaste" de esas veintidós carreras con ese formato.

El Mundial de MotoGP estrenará en 2027 una sesión de clasificación exclusiva para la carrera esprint, que se disputará los viernes y fijará la parrilla de salida de la prueba corta del sábado, según anunció este miércoles la Comisión del Gran Premio de la Federación Internacional (FIM).

Hasta la actual temporada, una misma clasificación decidía las parrillas del esprint y de la carrera del domingo.

Para hacer hueco a la nueva sesión, se reduce el tiempo de la segunda sesión de entrenamientos: los libres 1 (FP1) mantienen 45 minutos, los libres 2 (FP2) pasan a 30 minutos y se crea una clasificación del esprint de 15 minutos, en la que participarán todos los pilotos.

El sábado arrancará con sesión FP3 de 20 minutos, seguida de la clasificación que se dividirá en dos tandas de 15 minutos. Todos los pilotos disputarán la Q1 y los doce más rápidos pasarán a la Q2, donde se decidirán la 'pole' y las cuatro primeras filas de la parrilla del domingo.

El domingo desaparecerá el calentamiento de 10 minutos, que será sustituido por la apertura de talleres de la misma duración antes del Gran Premio. Durante ese tiempo los pilotos podrán dar varias vueltas de reconocimiento al circuito antes de formar en parrilla.