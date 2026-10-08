Martín, líder de MotoGP, afirma que su objetivo es "sacar el máximo"

"No sé lo que va a pasar, hay muchas cosas hasta llegar a esos 37 puntos, hay que hacer trabajar los neumáticos y encontrar una buena puesa punto", señala el campeón del mundo de MotoGP en 2024, quien recuerda, no obstante, que "en Ducati no son tontos y algo habrán encontrado para hacer funcionar los neumáticos".

En cuanto al nuevo formato para 2027, Jorge Martín reconoció que "hay dos opiniones", pues señaló que las opiniones están para eso, pero aseguró que "va a ser muy exigente y duro para los pilotos, pero no hay nada que podamos controlar sobre esto, así que me concentro en lo que puedo controlar, que es pilotar".

E insistió en que "el formato actual está muy bien, muy completo" y explicó que, con el nuevo formato, "está claro que para los pilotos es mucho más riesgo y va a ser duro".

"Creo que la opinión de los pilotos debería contar, entiendo que al final los equipos han hecho una buena propuesta, se ha aceptado y se hace, pero soy del grupo que creo que los pilotos tenemos que estar unidos, sin nosotros esto no sería posible y que mínimo que lo supiésemos al menos antes de que se haga oficial", dijo el líder del mundial en Mandalika.

Martín lidera la clasificación con 333 puntos, dos más que el también español Marc Márquez, segundo, mientras que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, es tercero, con 284.