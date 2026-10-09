'Checo' Pérez: "Ha sido una calificación para el esprint complicada"

"Ha sido una calificación para el esprint complicada. Tiré a tope en mi primera vuelta, pero en la curva 4 (de las 19 del circuito singapurense) perdí el control del auto y acabé tocando el muro y dañando mi alerón delantero", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) y que logró una de sus seis victorias en la Fórmula Uno en esta pista, en la que se impuso en la carrera nocturna disputada hace cuatro años.

"Tuvimos que regresar al 'pit' a cambiarlo, lo que comprometió nuestra sesión", explicó el piloto tapatío, con 39 podios en la categoría reina.

"Fue una pena, pero nos las arreglamos para completar una vuelta decente después de ese incidente", comentó 'Checo', subcampeón del mundo hace tres años y que, tras uno ausente, regresó a la F1 éste, con una escudería nueva que afronta esta temporada como 'de adaptación' a la división de honor del automovilismo; y en la que aún no ha logrado puntuar, a bordo del peor coche de la parrilla.

"No estamos demasiado lejos de donde debiéramos, así que nos centraremos en entender mejor el coche; y en mejorar nuestro ritmo de carrera con miras a mañana", declaró este viernes el mexicano de Cadillac.