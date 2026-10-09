Mejor tiempo y récord para el español Izan Guevara

Guevara dominó la práctica oficial desde los primeros minutos y ya casi al final de la misma rodó en 1:32.337 para establecer por apenas cuatro milésimas de segundo (1:32.341) un nuevo récord absoluto, que detentaba el brasileño Diogo Moreira (Kalex), desde 2025.

El español Iván Ortolá (Kalex) fue la primera referencia de una práctica oficial que comenzó un tanto accidentada, con el percance sufrido por el líder del campeonato, que perdió la visera del casco y tuvo que regresar a su taller sin haber marcado un tiempo y poco después se mostró bandera roja para que la misma pudiese ser retirada al quedarse en mitad de la trazada y poder ocasionar alguna situación de riesgo.

Fueron apenas unos minutos los que tuvieron que perder los pilotos en sus talleres, pero que sin duda trastocaron los 'ánimos' de más de uno, el más perjudicado el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que se fue por los suelos en la curva once.

Por delante, Izan Guevara protagonizó un cronómetro en su sexto giro de 1:32.465, que ya estaba muy cerca del récord de Diogo Moreira, 1:32.341.

Mientras, por detrás y poco a poco fue recuperando posiciones Manuel González, sexto en su séptima vuelta con 1:32.976, y el turco Deniz Öncü se iba por los suelos en la curva dieciséis, dejando su Kalex partida por la mitad.

Pero a poco más de doce minutos (12:27) para el final de la práctica, Dirección de Carrera tuvo que mostrar nuevamente bandera roja por problemas técnicos de la propia Dirección de Carrera, que nuevamente rompían el ritmo de todos los pilotos.

En teoría los problemas en Dirección de Carrera se habían solucionado e iban a reanudar la sesión, pero nuevamente se tuvo que detener la práctica, sin que ningún piloto hubiese podido regresar a pista.

Algunos minutos más tarde, ya sí se pudieron reiniciar lo que se presuponían unos doce minutos finales muy intensos, con Izan Guevara como referente con ese 1:32.465 de su sexta vuelta, y el líder del mundial séptimo, a cuatro décimas de segundo de aquél.

Ángel Piqueras buscó con ahínco su pase a la segunda clasificación, y lo cierto es que iba con parciales que se lo permitían, hasta que acabó por los suelos antes de poder concluir la vuelta.

Si la concluyó Izan Guevara, que rebajó su tiempo hasta el 1:32.337 que era récord absoluto de la categoría al batir el registro de Moreira (1:32.341) por apenas cuatro milésimas de segundo.

Otro que lo intentó, sin éxito, pero protagonizando una gran salvada, fue el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), que acabó decimosexto.

Nadie pudo con el registro de Izan Guevara, que lideró la serie por delante de Alex Escrig, Daniel Holgado, Manuel González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Daniel Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta Van der Goorbergh, quienes pasaron a la segunda clasificación directa.