Raúl Fernández, Izan Guevara y David Almansa dominan las prácticas oficiales

Raúl Fernández, como Izan Guevara en Moto2, estableció un nuevo récord absoluto de la categoría (1:28.725) con el que batió el registro que en 2025 había establecido el italiano Marco Bezzecchi (1:28.832).

El dominio de los pilotos de Aprilia fue una de las notas destacadas de la jornada, al colocar a tres de sus pilotos en las primeras posiciones, pues tras Fernández acabaron el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, líder del Mundial, que superó a sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Tras el nueve veces campeón del mundo acabaron otros cuatro pilotos de Ducati, los italianos Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia, además de uno de Yamaha, el francés Fabio Quartararo.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) logró el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial de Moto2, con el líder de la competición, Manuel González (Kalex), en la cuarta plaza, en una sesión en la que hubo hasta dos banderas rojas, la primera al perder la visera de su casco González y quedar en mitad de la pista y la segunda por problemas técnicos en Dirección de Carrera.

Guevara dominó la práctica oficial desde los primeros minutos y ya casi al final de la misma rodó en 1:32.337 para establecer por apenas cuatro milésimas de segundo (1:32.341) un nuevo récord absoluto, que detentaba el brasileño Diogo Moreira (Kalex), desde 2025.

Nadie pudo con el registro de Izan Guevara, que lideró por delante de Alex Escrig, Daniel Holgado, Manuel González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Daniel Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta Van der Goorbergh, quienes pasaron a la segunda clasificación directa.

El español David Almansa (KTM) dominó toda la primera jornada de entrenamientos en Moto3, aunque fuese por apenas 88 milésimas de segundo de ventaja sobre su compatriota y líder de la categoría, Máximo Quiles (KTM), al marcar un mejor tiempo de 1:37.169.

Con ese registro David Almansa se quedó a poco más de una décima de segundo del récord que en 2025 consiguió el también español Adrián Fernández (Honda), que rodó en 1:37.022.

No estuvo exento de algún pequeño susto Máximo Quiles, quien al dejar pasar a sus rivales se tuvo que ir a la tierra en la escapatoria de la curva diez, momento en el que finalizó la práctica oficial.

Almansa lideró la misma, por delante de Máximo Quiles, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban, que fueron quienes se garantizaron el pase a la segunda clasificación.