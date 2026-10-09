Sainz: "Fue una vuelta muy pobre, tuvimos problemas con los frenos"

"Fue una vuelta muy pobre. Tuvimos problemas con los frenos en el (único) entrenamiento libre. Los cambiamos con miras a la 'qualy' y volvimos a tener esos problemas", explicó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, dos de ellos con Williams, con la que afronta su segunda temporada.

"En la SQ1 bloqueé (en la octava curva) y, además, también sufrimos con los neumáticos", comentó este viernes en la calurosa y muy húmeda Singapur -donde logró una de sus victorias en la F1, en 2023- el talentoso piloto madrileño, que es decimoctavo en el Mundial, con siete puntos.

"Luego hubo un problema con el 'software' y me ha faltado tiempo. Al igual que hizo en Malasia, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) tiró por la calle del medio y decidió que unos rodasen con la mitad de potencia que otros", opinó el español de la escudería de Grove, que disputa su duodécima temporada en la F1.

"De todas maneras, sin el problema en los frenos, también nos hubiera costado trabajo entrar en la SQ2", admitió Sainz este viernes en Singapur.