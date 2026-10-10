Bulega vuelve a la senda del triunfo en Estoril

Bulega vuelve a la senda del triunfo en Estoril

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El italiano Nicolo Bulega, recientemente coronado como campeón del mundo, volvió a la senda del triunfo este sábado en la primera prueba del Mundial de Superbike disputada en el circuito de Estoril, donde se impuso al español Iker Lecuona y al también italiano Alberto Surra, completando así un nuevo triplete para el equipo Ducati.