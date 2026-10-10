Sainz: "Aunque adelantar es muy difícil, haremos lo posible por sacar un buen resultado"

"Dimos unas cuantas vueltas estupendas en la Q1 (la primera ronda de la calificación); me sentía seguro y el rendimiento parecía sólido, así que es decepcionante que no cuadrásemos la ejecución en la Q2", explicó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias -una en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno, dos de ellos con Williams, con la que afronta su segunda campaña.

"Esperamos demasiado en el garaje y todo comenzó a torcerse a partir de ahí, ya que luego salimos a toda prisa y un Audi (el del alemán Nico Hülkenberg) nos obstaculizó en el sector 1 durante mi último intento", señaló en Singapur -donde logró uno de sus triunfos en la categoría reina, en 2023- el talentoso piloto madrileño, que, a pesar de haber acabado duodécimo la carrera corta, en la que no puntuó, sigue decimoctavo en el Mundial, con siete puntos.

"A pesar de que adelantar es extremadamente difícil en esta pista, haremos todo lo posible para traer a casa un buen resultado", manifestó el español de la escudería de Grove, que disputa su duodécima temporada en la F1, este sábado en Marina Bay.