Bulega supera el récord de puntos de Rea en el Mundial de Superbike

Bulega ganó la Carrera 2 por delante de su compañero de equipo, el español Íker Lecuona, al que batió por casi cinco segundos. El también italiano Alberto Surra (Motocorsa Racing) completó el podio gracias a una caída en la última vuelta del español Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team).

Nicoló Bulega sumó su vigésima novena victoria de la temporada. Con los 25 puntos de este domingo su saldo de 2026 llega hasta los 664, la cifra más alta de la historia en una sola temporada. Supera los 663 de Rea en 2019 a falta de tres carreras.

El italiano también suma 33 podios en 2026, mientras que el récord absoluto de podios en una temporada es de 34, establecido por Rea en 2019.