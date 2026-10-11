Máximo Quiles destaca de su título mundial que es "un ojetivo que se hace realidad"

Quiles suma un total de 351 puntos, por los 219 de David Almansa (KTM), que acabó segundo, lo que le da matemáticamente el título mundial al contar con una ventaja de 132 cuando faltan por repartir 125.

El piloto murciano, de 18 años, ha señalado en la nota de prensa de su equipo que es un momento "increíble", y que estaba "muy contento", pues afirma que lleva toda su vida "trabajando para llegar hasta aquí y cumplir con este sueño".

E insiste en que aunque es "un objetivo que por fin se hace realidad", quiere seguir "creciendo y luchando por nuevas metas".

Enseguida ha reconocido que lo que ahora toca es "celebrar este momento tan especial y compartirlo con todos los que han formado parte del camino, especialmente mi familia y equipo".