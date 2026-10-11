Máximo Quiles logra su primer título mundial como los grandes campeones, ganando

Quiles dominó la carrera desde la segunda vuelta y con un ritmo fuerte en esos primeros instantes consolidó una ventaja que le permitió adjudicarse el título mundial de Moto3 desde lo más alto del podio, en donde le acompañaron sus máximos rivales, los españoles David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

David Almansa salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo para entrar en la primera curva del trazado por delante de Brian Uriarte (KTM), lo mismo que Máximo Quiles (KTM), quien desde la segunda línea de la formación de salida consiguió instalarse en la tercera plaza, aunque con ellos también estaban Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM), y el ídolo local, Veda Pratama (Honda).

Quiles puso toda la carne en el asador en la primera vuelta, aunque no le resultó fácil ponerse al frente de la carrera hasta la segunda vuelta, en la que tras una serie de golpes entre los carenados de las motos con sus oponentes, acertó a situarse líder para pegar un fuerte tirón que le dio algunos metros de ventaja sobre Adrián Fernández y Álvaro Carpe.

Tras ellos, Veda Pratama y David Almansa lucharon por no perder el ritmo de los pilotos de delante, mientras Máximo Quiles se marchaba poco a poco de todos sus oponentes.

El ritmo impuesto por Máximo Quiles, con récord de vuelta rápida casi en cada vuelta que completaba, le permitió consolidar una cierta ventaja en esos giros iniciales, mientras por detrás de él un quinteto de pilotos favorecía la escapada del español con sus constantes adelantamientos y, de hecho, permitía que enlazasen con ellos el finlandés Rico Salmela (KTM) y el español Adrián Cruces (KTM).

Vuelta tras vuelta Máximo Quiles fue consolidando una ventaja, camino de su décima victoria de la temporada y también de la obtención matemática de su primer título mundial.

Pero esa ventaja inicial le hizo cometer algunos errores a Máximo Quiles, que se fue largo en la trayectoria de una curva y eso le hizo perder más de medio segundo de ventaja respecto a sus perseguidores, en donde ya era David Almansa el que asumía la responsabilidad de intentar neutralizar al fugado una vuelta antes de llegarse al ecuador de una carrera prevista a veinte giros.

David Almansa comenzó a tirar desde la segunda posición perseguido por Adrián Fernández y Álvaro Carpe, recortando décimas de segundo en algunos de los parciales, pero con Máximo Quiles controlando bastante bien las diferencias, pero cometiendo algunos errores fruto de los nervios, pues en la décima vuelta volvió a salirse del trazado en la curva diecisiete.

En la vuelta once la ventaja de Quiles sobre Almansa era de 1,5 segundos, la misma en la que David Muñoz (KTM) se retiraba con problemas físicos y Álvaro Carpe se iba por los suelos en la curva diez al entrar 'colado' y tocar por detrás la moto de Adrián Fernández.

Esa situación, que fue investigada por Dirección de Carrera, sin que hubiera ningún tipo de sanción, hizo que Adrián Fernández fuese alcanzado por el sexteto perseguidor, que literalmente se lo 'tragó'.

A ocho vueltas del final la ventaja de Quiles sobre Almansa era de 1,4 segundos, pero tan pronto ascendía como descendía, lo que dejaba más o menos claro que el líder del campeonato tenía controlada la situación, aunque entonces fue cuando llegó el aviso de que había excedido en tres ocasiones los límites de la pista, lo que de producirse dos veces más le supondría una penalización de 'vuelta larga'.

No se produjeron más errores por parte de Máximo Quiles, que lo que hizo fue consolidar su ventaja camino de la décima victoria de la temporada y del título mundial, por delante de David Almansa y Brian Uriarte, que adelantó sobre la misma línea de meta al italiano Matteo Bertelle (KTM).