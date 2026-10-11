Raúl Fernández señala que el gran problema ha sido aprender a frenar con dos dedos rotos

"El problema de todo es que tenía mucho dolor", explicó Fernández, séptimo en la clasificación del Mundial, que reconoció que uno de esos dos dedos rotos es el que usa "para frenar", pero que hoy no pudo.

El piloto de Aprilia aseguró que se preguntaba durante la carrera "cómo gestionar el cambiar la forma de frenar", porque al final no tenía tiempo para adaptarse, y que eso era "lo más difícil", pero agregó que, antes de la carrera, sus mecánicos le dijeron que estaba "loco" y le hicieron "un acople para tener el dedo sujeto, y así poder cambiar la forma de frenar".

También pusieron "otra leva de freno" para que intentase apoyarse "y no hacer tanta fuerza, reforzarla un poco". "Eso ha sido un poco lo que me ha hecho el motivarme, el ver que la gente estaba tan detrás de intentar hacer que yo pudiera correr", agregó.

Fernández optó por no someterse a una infiltración porque no quería quedarse sin sensibilidad, aunque sí le sacaron líquido del dedo. No obstante, reconoció que, antes de la carrera, hubiera firmado "con los ojos cerrados" el resultado logrado y haber peleado "la victoria con Marco".

Y resaltó que hoy frenó "con el dedo corazón", y corrió "con el corazón" para intentar hacer podio.