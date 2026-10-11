Sainz: Decepcionado por no haber podido mantener el puesto de puntos; fue una carrera dura

"Ha sido una carrera dura y estoy decepcionado por no haber podido mantener el puesto de puntos", manifestó en Singapur -donde logró uno de sus triunfos en la categoría reina, en 2023- el talentoso piloto madrileño; que, a pesar de haber acabado decimocuarto y sin puntos, sigue decimoctavo en el Mundial, con siete unidades.

"Mi salida fue muy buena desde el principio, adelantando a varios coches y colocándome décimo; pero después de haber tenido varios problemas con la batería en las dos primeras vueltas perdimos dos posiciones rápidamente; y a partir de ese momento, ya no teníamos ritmo, en líneas generales", señaló Sainz, de 32 años, con cuatro victorias -una de ellas en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno, dos de los cuáles con Williams, escudería con la que afronta su segunda campaña, en la que las prestaciones del FW48 no son las que hubieran deseado.

"No obstante, noto como que he tenido un 'programa triple' potente y que he sacado todo lo posible del coche desde que llegó el nuevo paquete, en Baku (Azerbaiyán), pero sabíamos que iba a ser difícil entrar en los puntos de forma habitual", manifestó el español de la escudería de Grove, que disputa su duodécima temporada en la F1, este domingo en Marina Bay.

"Ahora aprovecharemos estos días para 'resetear' y regresar con las baterías cargadas al siguiente tríptico", manifestó Sainz este domingo en el circuito singapurense, en referencia a las tres próximas carreras, que se disputarán durante tres fines de semana seguidos: los que coincidirán con el Gran Premio de Estados Unidos -el próximo 25 de octubre-, el de México -el 1 de noviembre- y el de Brasil -el 8 de ese mes-.