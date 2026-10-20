Automovilismo
20 de octubre de 2026 - 04:50

David Alonso será el compañero de Johann Zarco en la escudería LCR Honda

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El hispano colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, será el compañero de equipo del francés Johann Zarco en la escudería LCR Honda propiedad del italiano Lucio Cecchinello.

Por EFE
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Alonso ha logrado 32 podios, incluyendo 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera profesional y entre sus logros destaca el título de Moto3 en 2024, y en 2027 dará el siguiente paso al ascender a MotoGP.

Lucio Cecchinello, director y propietario del equipo, comenta en la nota difundida por su equipo que Alonso "ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes".

En tanto, David Alonso dice estar "increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP", en un equipo del que señala es "muy profesional y con una gran experiencia", por lo que afirma que es "el lugar perfecto para comenzar mi adaptación y aprendizaje en MotoGP".