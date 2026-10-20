David Alonso será el compañero de Johann Zarco en la escudería LCR Honda

Alonso ha logrado 32 podios, incluyendo 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera profesional y entre sus logros destaca el título de Moto3 en 2024, y en 2027 dará el siguiente paso al ascender a MotoGP.

Lucio Cecchinello, director y propietario del equipo, comenta en la nota difundida por su equipo que Alonso "ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes".

En tanto, David Alonso dice estar "increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP", en un equipo del que señala es "muy profesional y con una gran experiencia", por lo que afirma que es "el lugar perfecto para comenzar mi adaptación y aprendizaje en MotoGP".