Diogo Moreira será el compañero de Fabio Quartararo en el equipo oficial Honda

Moreira debutó en MotoGP en la temporada 2026 con el equipo 'Pro Honda LCR' con un segundo puesto en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón como mejor resultado, además de clasificarse varias veces entre los diez primeros, con un total de 74 puntos en los primeros 17 Grandes Premios.

El brasileño, de 22 años, asciende desde la escudería satélite LCR Honda, donde ha disputado su primera temporada en la categoría reina tras firmar un contrato con HRC después de su impresionante campaña en el mundial de Moto2, en donde consiguió cinco victorias, 13 podios y nueve poles.

Tras coronarse campeón del mundo de Moto2 en 2025, en su cuarta temporada compitiendo a nivel mundial, su victoria en Assen (Países Bajos), le permitió remontar posiciones hasta alzarse con el título.

La combinación de velocidad pura, técnica de pilotaje y serenidad bajo presión convenció a HRC de que estaba preparado para la categoría reina y que era una clara estrella del futuro.

Tras familiarizarse con la categoría de MotoGP y su Honda RC213V, llegó al Gran Premio de Cataluña, donde logró su primer 'top 10' y su primer podio en el 'sprint' de Motegi.

Moreira no será el primer brasileño en pilotar para el equipo oficial de Honda en la categoría reina, ya que Alex Barros consiguió cuatro podios durante la temporada 2004 de MotoGP con la Honda RC211V.

En la nota de prensa, Diogo Moreira señala que "es una sensación fantástica llegar al equipo oficial Honda en MotoGP" y reconoce que es algo con lo que "todo piloto sueña de joven".

"Hasta ahora, en 2026, hemos hecho un gran trabajo adaptándonos a la moto y las sensaciones para el futuro son muy positivas", asegura Diogo Moreira, quien destaca tener "muchas ganas de que llegue el año que viene y ayudar a Honda HRC a volver al lugar que le corresponde".

El japonés Yuzuru Ishikawa, director general de la división de carreras de Honda Racing Corporation, explica en ese comunicado que "Moreira ha sabido adaptarse rápidamente a nuevas motos, desde el motocross hasta Moto3, Moto2 y ahora MotoGP, lo que demuestra su talento".

"En HRC, nuestro objetivo es seguir apoyando a Diogo en la siguiente etapa de su carrera y en nuestro plan para volver a luchar por el Campeonato del Mundo", reconoce Ishikawa, quien dice contar con "una alineación de pilotos muy competitiva la próxima temporada".