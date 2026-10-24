En una escueta nota se señala que no se podrá "dar comienzo a la acción en pista a las 11:00 (hora local). Se facilitarán más actualizaciones en cuanto se confirmen", y en otra nota se anuncia que a las 13:00 horas (hora local) se realizará una actualización de la situación.
24 de octubre de 2026 - 21:10
La organización del gran premio anuncia la cancelación del 'warm up' de MotoGP
Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La organización del Gran Premio de Australia de motociclismo ha anunciado la cancelación del 'warm up' de MotoGP debido a "los problemas de visibilidad que afectan al funcionamiento del helicóptero médico en el gran premio", que "aún no han mejorado".
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