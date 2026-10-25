Antonelli: "Ahora si que estamos cerca; ojalá lo logremos pronto"

"El equipo se merece realmente esta victoria, porque han invertido mucho tiempo en hacer un trabajo duro y bueno", comentó, nada más bajarse del coche, Antonelli, de 20 años, que había salido desde la 'pole' y que firmó su noveno triunfo en la F1 -todos este año- al ganar en el COTA por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lo acompañaron en el podio.

Para haberse proclamado matemáticamente campeón este domingo, el piloto boloñés tenía que ganar la carrera y esperar a que su compañero, el británico George Russell, no mejorase una novena plaza y otro inglés, el siete veces coronado Lewis Hamilton (Ferrari), no pasase del quinto puesto.

Russell fue octavo y Hamilton, cuarto; por lo que Antonelli tendrá que esperar, como mínimo, hasta el Gran Premio de México, el próximo fin de semana, en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez, para convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de Fórmula Uno. Exactamente 73 años después de que lo consiguiese por última vez Alberto Ascari.

"También ejecutamos a la perfección la estrategia", apuntó el nuevo capitán de la escudería alemana, que ahora lidera con 365 puntos, 123 más que Russell y con 124 sobre Hamilton; y que será campeón el próximo domingo siempre y cuando acabe entre los nueve primeros; o más atrás, si ninguno de sus dos rivales directos gana en Ciudad de México.

"Ahora si que estamos cerca; ojalá lo podamos conseguir pronto", manifestó Antonelli este domingo en Austin tras dejar virtualmente resuelto a su favor el Mundial de Fórmula Uno con su noveno triunfo de la temporada.