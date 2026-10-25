Colapinto: Con ganas de ir a Ciudad de México y de que nuestra suerte cambie allí

"No es bonito ver el final de la carrera desde fuera por segunda carrera consecutiva, sólo que esta vez fue por haber sufrido daños en el auto. Quedé hecho un sandwich entre dos coches cuando estaba subiendo hacia la primera curva; cuando vi que (su compañero, el francés) Pierre (Gasly) estaba saliendo del 'pit lane' por mi interior. (El debutante sueco-británico) Arvid (Lindblad, de RB) giró por fuera, no tenía sitio al que ir y, por desgracia, nos tocamos. Todo el fondo y el pontón lateral se rompió; lo justo para no poder continuar hasta el final", explicó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que sigue duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

"Optamos por salir con los neumáticos duros, con el fin de intentar algo diferente a los demás, aunque sabíamos que iba a ser difícil progresar", indicó el argentino, que afrontó la carrera de este domingo desde el fondo de la parrilla, penalizado con diez puestos en la formación al haber cambiado diversos elementos en la unidad de potencia de su Alpine.

"El coche se comportaba bien en aire limpio, pero al empezar desde atrás nos vimos afectados por el tráfico y el aire sucio. Ahora tengo muchas ganas de ir a Ciudad de México y espero que nuestra suerte cambie allí", manifestó Colapinto, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.