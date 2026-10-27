Joan Mir agradece el esfuerzo de todo su entorno para poder volver a competir

Mir explica que ha podido rodar "con diferentes tipos de motos la semana pasada, y los médicos me han dado luz verde para volver", motivo por el que en la nota de prensa del equipo Honda Racing Corporation (HRC) dice tener "muchas ganas de volver a ver al equipo" y ver qué puede hacer en las últimas carreras del año.

"Sepang es un circuito que me trae buenos recuerdos", comenta Mir, tercero en el Gran Premio de Malasia de 2025, quien dice haber adoptado "la decisión correcta" para volver a una pista "tan familiar", aunque insiste en que "lo más importante del fin de semana" es volver a subirse en la moto, "conectar con el equipo y comprobar" sus sensaciones.

El italiano Luca Marini, declarado 'no apto' para competir en Australia debido a un virus, deberá someterse a un examen médico antes de que se confirme su participación en Malasia, aunque dice haber recuperado fuerzas y estar ansioso por reunirse con su equipo.

Marini, octavo en 2025, cumplirá en Malasia su gran premio número 200, si bien recuerda que "apenas pudimos dar un par de vueltas en Phillip Island", aunque él dijo haberse centrado en recuperarse "lo máximo posible" y que se sentía "mejor" y pudo "volver al gimnasio"; no obstante, reconoció que "una MotoGP siempre es diferente".

"Sepang es un circuito físicamente exigente con esas condiciones", recuerda Marini, por lo que será un fin de semana en el que cambiará "un poco el enfoque" para asegurarse "tener suficiente energía" y que dependerá mucho del tiempo.