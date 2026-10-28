Fabio Di Giannantonio, confiado en sus posibilidades ante la cita de Malasia

"Llegamos a Malasia con optimismo tras el podio en la prueba de velocidad que conseguimos en Australia", señala en la nota de prensa de su equipo Di Giannantonio, quien recuerda que "aunque la carrera del domingo no se disputó, el buen resultado del sábado pasado" les da "confianza a pesar de que sea un circuito completamente distinto a Phillip Island".

En cuanto a Sepang destaca que "las condiciones serán muy distintas, ya que hará mucho calor, pero es un circuito precioso" y le "gusta".

"En Malasia, el objetivo será confirmar las buenas sensaciones", que aspira a tener "un fin de semana lineal", comenta Fabio di Giannantonio, quien espera tener "un buen comienzo" como destaca que ha hecho hasta ahora, y que será "un buen reto salir nuevamente a pista".