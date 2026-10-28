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Automovilismo
28 de octubre de 2026 - 08:20

Fabio Di Giannantonio, confiado en sus posibilidades ante la cita de Malasia

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), se muestra confiado en sus posibilidades ante la cita del Gran Premio de Malasia de MotoGP este fin de semana en Sepang, después de su rendimiento en la anterior carrera de Australia.

Por EFE
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"Llegamos a Malasia con optimismo tras el podio en la prueba de velocidad que conseguimos en Australia", señala en la nota de prensa de su equipo Di Giannantonio, quien recuerda que "aunque la carrera del domingo no se disputó, el buen resultado del sábado pasado" les da "confianza a pesar de que sea un circuito completamente distinto a Phillip Island".

En cuanto a Sepang destaca que "las condiciones serán muy distintas, ya que hará mucho calor, pero es un circuito precioso" y le "gusta".

"En Malasia, el objetivo será confirmar las buenas sensaciones", que aspira a tener "un fin de semana lineal", comenta Fabio di Giannantonio, quien espera tener "un buen comienzo" como destaca que ha hecho hasta ahora, y que será "un buen reto salir nuevamente a pista".

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