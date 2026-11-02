02 de noviembre de 2026 - 00:00
Clasificación del Mundial de Fórmula Uno
Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno -que se anotó de forma matemática este domingo el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)- tras el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez:
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