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Automovilismo
05 de noviembre de 2026 - 13:05

Raúl Fernández destaca tras abandonar que lo importante es que tiene el hueso consolidado

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que se tuvo que retirar del Gran Premio de Malasia por las molestias en su mano derecha y ha recibido el 'apto' para disputar el Gran Premio de Catar de MotoGP, ha destacado que "lo importante" es que tiene el hueso "consolidado".

Por EFE
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"Sí, lo importante es que aquí tengo el hueso consolidado, no hay más riesgo de que se haga una lesión más grande si caes y te haces daño, sí, pero lo que es el hecho de pilotar, o mal gesto, no tiene por qué pasar nada", ha explicado Raúl Fernández a los medios de comunicación presentes en Lusail, resaltado que para él "eso es lo más importante".

"Eso quiere decir", explica el madrileño Raúl Fernández, que "si todo va bien, en Portugal y Valencia estoy y podré correr", aunque reconoce que será "un fin de semana raro", pues comenta que no será "un fin de semana en el que esté al ciento por ciento" y que la situación será "un poco difícil" porque habrá que saber "aprender" y sacar "lo mejor que tengamos".

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