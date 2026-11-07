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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 19:50

Alonso: Tomamos riesgos y logramos nuestra primera Q3 del año, estoy contento

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que arrancará octavo este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del año, declaró en el circuito de Interlagos, en el que festejó sus dos títulos (2005 y 2006). que está "contento" después de firmar su "primera Q3 de la temporada", que llegó no sin asumir "ciertos riesgos".

Por EFE
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"Tomamos ciertos riesgos en la calificación de hoy y aseguramos nuestra primera Q3 (tercera ronda de la cronometrada) de la temporada, así que, obviamente estoy contento con eso", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 45 años, después de maximizar recursos en una calificación caótica marcada por los retrasos y el diluvio.

"Entré en la Q3 bastante esperanzado, pero empezó a llover con más intensidad y no logramos poner la temperatura de los neumáticos en el sitio en el queríamos", explicó Alonso, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno.

"No creo que hubiésemos podido lograr una mejor posición al final, pero hoy sacamos lo máximo de nuestras posibilidades y es un resultado importante", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Habrá que ver qué podemos hacer mañana, ya que se espera lluvia, de nuevo", apuntó Alonso este sábado en el Autódromo Jose Carlos Pace después de completar una gran actuación en la calificación para el Gran Premio de Sao Paulo.

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