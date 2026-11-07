Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma; que se reanudará cuando mejoren las circunstancias.
07 de noviembre de 2026 - 15:15
Bandera roja por el diluvio nada más arrancar la calificación en Interlagos
Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La sesión de calificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, quedó interrumpida este sábado en el circuito de Interlagos, con bandera roja, a causa de la fuerte lluvia que cae sobre la pista brasileña.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
01
02
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta PresidencialVer más
03
04