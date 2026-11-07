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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 15:15

Bandera roja por el diluvio nada más arrancar la calificación en Interlagos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La sesión de calificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, quedó interrumpida este sábado en el circuito de Interlagos, con bandera roja, a causa de la fuerte lluvia que cae sobre la pista brasileña.

Por EFE
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Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma; que se reanudará cuando mejoren las circunstancias.

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