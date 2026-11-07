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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 21:10

'Checo' Pérez: Ojalá llueva y que las cosas se desarrollen a partir de ahí

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá vigésimo segundo y último este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Interlagos que "ojalá llueva" durante la carrera "y ver cómo las cosas se" desarrollan "a partir de ahí".

Por EFE
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"Las condiciones de la pista eran complicadas, pero creo que salir algo antes fue definitivamente la decisión adecuada. En líneas generales hay alguna queja por aquí y por allá, pero progresamos bien y nos sentimos competitivos hoy, algo que fue una buena señal", opinó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco).

"Era optimista con miras a mi último intento, pensando en que iba a ser el bueno, pero creo que enfrié algo demasiado los neumáticos y no pude meterles luego la temperatura suficiente", comentó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, en la que debutó en 2011, con Sauber.

"Eso fue algo un poco desafortunado, ya que creo que pudimos haber logrado un resultado mucho mejor", comentó 'Checo', subcampeón del mundo hace tres años, con Red Bull, y que tras una temporada ausente, regresó este año a la F1 con la escudería debutante, que se toma este curso como de adaptación a la categoría.

"Ojalá que llueva y después veremos cómo se desarrollan las cosas a partir de ahí", deseó el mexicano, que la pasada semana renovó su contrato, por tres temporadas más, con Cadillac.

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