Coches salen de nuevo a pista tras la bandera roja por el diluvio en Interlagos

Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma; que se reanudará cuando mejoren las circunstancias.

Después de que el coche de seguridad, pilotado por el alemán Bernd Mayländer, comprobase en dos ocasiones que la pista estaba impracticable; tras una tercera salida a pista, todos los coches han salido a pista, con neumáticos de lluvia extrema.