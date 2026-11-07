Colapinto y 'Checo', eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir -con el neumático de lluvia extrema que todos emplearon- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 30 segundos y 939 milésimas, 267 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con una ventaja de 297 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.