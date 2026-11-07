ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 11:55

El Gran Premio de São Paulo seguirá en el Mundial de F1 al menos hasta 2035

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La Fórmula 1 ha anunciado este sábado que el Gran Premio de São Paulo (Brasil), que lleva más de 50 años en el Mundial, seguirá formando parte del calendario al menos hasta 2035, tras una nueva prórroga de cinco años con el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La F1 recuerda que en Brasil esta especialidad "sigue experimentando un fuerte crecimiento e impulso, con una base de aficionados de 75,8 millones, lo que supone un aumento interanual del 6,5 % entre 2024 y 2025".

De esos aficionados, el 44 % son mujeres y el 41 % tienen menos de 35 años. Este deporte cuenta además con casi 5,5 millones de seguidores brasileños en sus canales de redes sociales.

Durante los últimos cinco años, el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo ha registrado un aumento en el número de asistentes, hasta alcanzar los 303.627 en 2025, frente a los 291.717 del año anterior, indica la F1 en una nota de prensa.

"La Fórmula 1 también genera un importante impacto económico en la comunidad local y, en un ámbito más amplio, el Gran Premio de 2025 supuso un impacto económico de 2.300 millones de reales para São Paulo, lo que supone un aumento del 9,7 % en comparación con el récord anterior de 2024", agrega.

La nueva prórroga de cinco años "refleja el compromiso continuo de la ciudad de São Paulo y del promotor del Gran Premio de" esta ciudad "con el futuro del evento".

Como parte del acuerdo, la alcaldía de São Paulo, presidida por Ricardo Nunes, "seguirá realizando importantes inversiones para ofrecer un espectáculo de talla mundial, mejorando aún más la experiencia de los aficionados y los invitados en los próximos años", señala.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar