El Gran Premio de São Paulo seguirá en el Mundial de F1 al menos hasta 2035

La F1 recuerda que en Brasil esta especialidad "sigue experimentando un fuerte crecimiento e impulso, con una base de aficionados de 75,8 millones, lo que supone un aumento interanual del 6,5 % entre 2024 y 2025".

De esos aficionados, el 44 % son mujeres y el 41 % tienen menos de 35 años. Este deporte cuenta además con casi 5,5 millones de seguidores brasileños en sus canales de redes sociales.

Durante los últimos cinco años, el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo ha registrado un aumento en el número de asistentes, hasta alcanzar los 303.627 en 2025, frente a los 291.717 del año anterior, indica la F1 en una nota de prensa.

"La Fórmula 1 también genera un importante impacto económico en la comunidad local y, en un ámbito más amplio, el Gran Premio de 2025 supuso un impacto económico de 2.300 millones de reales para São Paulo, lo que supone un aumento del 9,7 % en comparación con el récord anterior de 2024", agrega.

La nueva prórroga de cinco años "refleja el compromiso continuo de la ciudad de São Paulo y del promotor del Gran Premio de" esta ciudad "con el futuro del evento".

Como parte del acuerdo, la alcaldía de São Paulo, presidida por Ricardo Nunes, "seguirá realizando importantes inversiones para ofrecer un espectáculo de talla mundial, mejorando aún más la experiencia de los aficionados y los invitados en los próximos años", señala.