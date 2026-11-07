El italiano Bagnaia será baja el resto del fin de semana con fractura en el pie derecho

Bagnaia se fue al suelo en la curva dieciséis de la primera vuelta al ser embestido por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización, y tras pasar una primera revisión en la clínica del circuito será trasladado al Hospital de Doha para valorar si es necesario que sea intervenido quirúrgicamente.