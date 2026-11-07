González y Guevara, y seis pilotos más, sancionados con la pérdida de tres puestos

Tanto González como Guevara, junto a esos seis pilotos más, se incorporaron a la pista en grupo, durante la segunda clasificación, con lo que interfirieron en el rendimiento del español Daniel Muñoz (Kalex), que en ese momento comenzaba su vuelta lanzada y tuvo que apartarse.

Además de González y Guevara, por el mismo motivo, han sido sancionados el belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Adrián Huertas (Kalex) y Xabi Zurutuza (Kalex).