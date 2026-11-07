Hamilton y Sainz eliminados en la mojada Q2; Alonso pasó a la tercera ronda

La sesión de calificación estuvo interrumpida, en su primera ronda, con bandera roja, durante casi hora y media, a causa de las fuertes precipitaciones.

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir -con el neumático intermedio- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 26 segundos y 745 milésimas, 304 menos que el neozelandés 267 Liam Lawson (RB) y con 473 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), con el séptimo tiempo, logró su primera Q3 de la temporada.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, penalizado, saldrá desde el fondo de la parrilla, no rodó en la Q2; que acabó antes de tiempo, a falta de menos de un minuto, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del debutante brasileño Rafael Camara (Haas).

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.