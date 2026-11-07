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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 15:00

Marc Márquez: "Contento por ganar una carrera en la que no era el más rápido"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar de MotoGP ha dicho estar "contento" por el triunfo, y por haber conseguido los doce puntos en una carrera en la que no era el más rápido.

Por EFE
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Respecto del incidente con Marco Bezzecchi Márquez fue claro al asegurar: "si se ven las imágenes del helicóptero, en todas las vueltas de la curva uno hago exactamente la misma línea y para mí, en una curva muy diferente, ha sido un incidente muy similar al de Indonesia el año pasado".

Y continúa explicando a los medios de comunicación presentes en Lusail: "va tanto más rápido ahí Bezzecchi, que sin darse cuenta hace un paso de curva increíble, lo he visto en la primera carrera, que él iba con el medio, yo con el blando y no lo podía seguir las primeras vueltas, está en un nivel inalcanzable".

Márquez señaló que en el incidente se le activó el 'airbag' y en cuanto se despistó se le "ha nublado otra vez", pues entonces llegó Martín, "que no lo esperaba para nada, y tocó apretar otra vez" pues reconoció que tenía que acabar "sí o sí" por delante de él.

En cuanto a sus opciones matemáticas de ser campeón, fue claro al afirmar que "mañana no toca, ni que yo gane la carrera, ni que Martín no puntúe", ya que desde su punto de vista es "una carambola que ojalá que pase, pero no toca".

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