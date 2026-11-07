Marc Márquez suma su décima esprint; 'pole positions' para Bezzecchi, Escrig y Quiles

La carrera de MotoGP tuvo que disputarse a dos salidas pues en la primera el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) se fue por los suelos en la curva dieciséis, al ser embestido por detrás por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP26), que acabó sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización.

Bagnaia fue trasladado a la clínica del circuito mientras el resto de talleres volvían a sus talleres y en la segunda salida Marc Márquez sorprendía a Marco Bezzecchi y se ponía líder ya desde la primera curva.

Las vueltas iniciales fueron para Marc Márquez, perseguido por Marco Bezzecchi, mientras que por detrás, desde la undécima posición, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) recuperaba a pasos agigantados muchas posiciones superando rivales.

En apenas un par de vueltas Jorge Martín ya se encontraba en la quinta posición y en la cuarta, Marco Bezzecchi vio un hueco para superar a Marc Márquez en la curva uno, pero ambos se tocaron y el peor parado fue el italiano.

Bezzecchi se fue por los suelos mientras al español se le activaba el 'airbag' de su mono de cuero, ralentizando su marcha, momento en el que Jorge Martín ya era segundo e intentó superarlo, pero el líder del mundial no tardó en recuperar el primer puesto.

A partir de ese momento Marc Márquez se fue poco a poco de todos sus rivales camino de una victoria que, de repetirse mañana y con Jorge Martín fuera de los puntos, se podría proclamar matemáticamente campeón del mundo de MotoGP por octava vez.

Con Márquez como vencedor, en el podio de la 'sprint' le acompañaron el italiano Fabio di Giannantonio y el propio Jorge Martín.

Antes, Marco Bezzecchi había arrebatado la 'pole position' al español Marc Márquez en MotoGP, para sumar su sexta 'pole' de la temporada, después de lograr, por dos veces, bajar el récord (1:50.028), que en la práctica oficial del viernes estableció su compatriota Fabio di Giannantonio en 1:50.406.

Jorge Martín, el segundo en disputa por el título mundial de 2026 junto a Marc Márquez y Marco Bezzecchi, acabó en la undécima posición, cuarta línea de la formación de salida.

Marc Márquez ya en su primera vuelta rápida estableció un nuevo récord absoluto, al rodar en 1:50.361, y tras su estela se situó Pedro Acosta, pero ambos acabaron superados por Marco Bezzecchi, que logró por dos veces un nuevo récord absoluto, 1:50.065 y 1:50.028.

Bezzecchi se hizo con la 'pole', por delante de Marc Márquez y Fabio di Giannantonio -primera línea-, Raúl Fernández, Francesco 'Pecco' Bagnaia y Ai Ogura -segunda-, Johann Zarco, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer -tercera-y Enea Bastianini, Jorge Martín y Brad Binder -cuarta-.

El español Alex Escrig (Forward) firmó la primera 'pole position' de su carrera deportiva en el mundial de Moto2 con un tiempo de 1:55.241, para batir al español Daniel Holgado (Kalex), que en la práctica oficial rodó en 1:55.897, tercero en la formación de salida, con el líder del mundial de Moto2, Manuel González (Kalex), segundo.

En la segunda línea estarán Celestino Vietti (Boscoscuro), Collin Veijer (Kalex) y Senna Agius (Kalex); con Izan Guevara (Boscoscuro) -obligado a remontar para evitar que González se distancie en la lucha por el título mundial-, José Antonio Rueda (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), en la tercera; y Filip Salac (Kalex), Barry Baltus (Kalex) y David Alonso (Kalex) en la cuarta.

El español Máximo Quiles lideró la clasificación oficial de Moto3, con seis pilotos españoles en esas mismas posiciones, que consolida el dominio español en la categoría.

Quiles, con un tiempo de 2:02.288, sumó su cuarta 'pole position' de la temporada, la segunda consecutiva y la sexta de su carrera deportiva, por delante de David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM), Álvaro Carpe (KTM) -que ocupan ese mismo orden en la clasificación provisional del mundial-, David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

La tercera línea de Moto3 será para Hakim Danish, Veda Pratama -que deberá perder seis posiciones por sanción-, y Scott Ogden; con Rico Salmela, Valentín Perrone y Joel Esteban en la cuarta.