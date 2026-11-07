Máximo Quiles lidera el dominio español en Lusail

Quiles logra, con un tiempo de 2:02.288, su cuarta 'pole position' de la temporada, la segunda consecutiva y la sexta de su carrera deportiva, por delante de David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM), Álvaro Carpe (KTM) -que ocupan ese mismo orden en la clasificación provisional del mundial-, David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

La primera clasificación tenía a varios protagonistas importantes de Moto3, como los españoles Álvaro Carpe y Brian Uriarte, que se juegan el subcampeonato del mundo junto al también español David Almansa, pero su primer intento de vuelta rápida tuvo que ser abortado por la presencia de otros pilotos tras el rebufo de sus motos.

Así, el primer líder fue el italiano Guido Pini (Honda), seguido por el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y ya con Brian Uriarte tercero en su tercer giro al trazado, mientras el japonés Zen Mitani (Honda) le arrebató la cuarta plaza a Álvaro Carpe en el primer 'time attack'.

Prácticamente todos regresaron a sus talleres para proceder al pertinente cambio de neumático trasero y como suele ser habitual, tras hacerlo, casi todos esperaron pacientes la salida de algún piloto de los considerados 'rápidos' para ir tras su rebufo para mejorar sus registros.

Álvaro Carpe fue uno de los referentes, sobre todo teniendo en cuenta que su posición en el campeonato le obliga a pelear por entrar en la segunda clasificación, y lo consiguió en su última vuelta lanzada al encaramarse a la primera posición, aunque tras su estela el japonés Zen Mitani le superó por apenas seis milésimas de segundo.

A ambos los doblegó en una última vuelta magistral Brian Uriarte, quien con 2:02.840 acabó como líder, por delante de Zen Mitani y Álvaro Carpe, y con Casey O'Gorman en el cuarto puesto, el último con derecho a acceder a la segunda clasificación.

Y, como no podía ser de otra manera, al comenzar la segunda clasificación casi todos los pilotos querían rodar al rebufo de la moto de Máximo Quiles, a quien se pegó "literalmente', Adrián Fernández (Honda).

A pesar de las dos caídas que sufrió Máximo Quiles, en su primer intento ya se puso líder con 2:03.025, seguido por David Muñoz (KTM), que también tuvo un accidente en el que se golpeó con fuerza en la zona lesionada anteriormente (pelvis), y con Fernández tercero.

A todos ellos les superó un David Almansa que buscaba su octava 'pole position' de la temporada y que paró el crono en 2:02.781, pero Máximo Quiles no se amilanó y una vuelta más tarde recuperaba el primer puesto con 2:02.288.

A partir de ese momento muchos pilotos regresaron a sus talleres para hacer el cambio de neumáticos para un segundo 'time attack' en el que una vez más todos los pilotos aguantaron encima de sus motos a que salieran los piloto más rápidos de la categoría.

Pero tanto Máximo Quiles como David Almansa y Álvaro Carpe 'aguantaron' en exceso en sus talleres y cuando salieron a pista ya no tenían tiempo material para completar un giro y poder hacer su última vuelta lanzada, pues ambos vieron la bandera de cuadros.

Ellos eran los tres primeros clasificados, pero en pista todavía estaban Adrián Fernández, Brian Uriarte y David Muñoz con posibilidades de mejorar, un objetivo que cumplió Uriarte, que ascendió hasta el tercer puesto, en detrimento de su compañero de equipo Carp,e que saldrá desde la segunda línea, junto a David Muñoz y Adrián Fernández.

La tercera línea de Moto3 será para Hakim Danish, Veda Pratama -que deberá perder seis posiciones por sanción-, y Scott Ogden; con Rico Salmela, Valentín Perrone y Joel Esteban en la cuarta.