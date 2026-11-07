Norris domina en el diluvio, Mercedes apunta al título y Alonso sale octavo en Brasil

Norris, de 26 años, campeón del mundo el año pasado, logró su vigésima 'pole' en la F1 -la cuarta del año-, al dominar este sábado la cronometrada principal, marcada por las fuertes precipitaciones. En cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 27 segundos y 470 milésimas, 204 menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que -penalizado con cinco posiciones por montar un nuevo motor de combustión interna- cederá el segundo puesto en parrilla a su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, ya matemáticamente coronado vencedor del torneo.

Alonso, en una interminable segunda juventud a los 45 años, logró su primera clasificación para la Q3 en lo que va de año, al aprovecharse, con un deficiente AMR26, de las condiciones adversas, para avanzar posiciones gracias a su descomunal talento. En una calificación que estuvo interrumpida, con bandera roja, durante casi hora y media, en la Q1, Fernando marcó el noveno tiempo de la ronda decisiva; pero, gracias a la penalización -de diez puestos- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido cuarto-, arrancará octavo en la pista en la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006).

Merced a las sanciones de Russell y de Leclerc, el neozelandés Liam Lawson (RB) saldrá tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el alemán Nico Hülkenberg (Audi). Desde la tercera lo harán el francés Isack Hadjar (Red Bull) -quinto en parrilla- y el inglés Oliver Bearman (Haas). Y el doble campeón mundial asturiano lo hará desde la cuarta, al lado de Russell.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) fue eliminado, con el decimoquinto tiempo, en la Q2, al igual que Lewis Hamilton (Ferrari), con el undécimo crono; pero gracias a la doble penalización de diez puestos del séptuple campeón mundial inglés, el madrileño arrancará decimocuarto este domingo en Interlagos.

Por idéntico motivo, además de otra sanción, la del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que sale desde el fondo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) avanzó dos puestos y arranca decimoquinto. Y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), eliminado, al igual que el anterior, en la Q1 -y que también arrastraba otra sanción gorda, de 30 puestos-, sale último; al lado de su ex compañero neerlandés; según la parrilla provisional y a falta de conocer la oficial -que aclarará los puestos traseros-, que sitúa a Hamilton justo por delante de ellos, en la vigésima posición.

Antes del muy pasado por agua guirigay vespertino -y cuando ya se conocían las sanciones de ambos Ferrari, por cambiar la cámara de combustión, y la suya propia, por sustituir varias piezas de la unidad de potencia-, Verstappen (1:11.622) había liderado, por la mañana y en seco, el último ensayo. En el que mejoró en 25 milésimas a Antonelli y en 131 a Norris.

Al acabar tercero el pasado domingo en México, Kimi se convirtió, con 20 años, en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano de la historia en ganar el Mundial de F1. De tal manera, lo único que falta por saber es el nombre del subcampeón y en qué momento sentenciará Mercedes el Mundial de constructores. Algo que podría suceder este mismo domingo, siempre y cuando sus dos pilotos sumen al menos tres puntos más que los que capturen los dos de Ferrari.

Con el certamen resuelto a favor del nuevo ídolo de la afición italiana, Verstappen, con 261 puntos, marca la cabeza en la pugna por el segundo puesto final, con dos de ventaja sobre Sir Lewis y con once sobre Russell.

Leclerc está a 16 y Norris, aunque cuenta 40 unidades menos que 'Mad Max' aún tiene opciones de luchar, desde la sexta plaza general por esa pieza de caza menor a la que ninguno va a renunciar.

Alonso y Sainz habían marcado el decimoctavo y el decimonoveno tiempo, respectivamente, del último libre, en una sesión en la que todos firmaron su mejor vuelta con el neumático blando, salvo Hamilton, que lo hizo con los medios.

Sir Lewis, que disputa su Gran Premio número 400 en la F1 en su 'segunda casa', sólo pudo dar siete vueltas por la mañana. A 26 minutos de la conclusión del ensayo, cuando salía humo del mismo, el inglés aparcó su monoplaza, se bajó del mismo y ya no volvió a rodar, antes de que volviesen a cambiarle el motor para sumar nuevas posiciones de penalización.

Hamilton se inscribió duodécimo en la tabla de tiempos, dos puestos por delante de Colapinto y ocho por delante de 'Checo'. En una sesión en cuyo tramo final comenzó a gotear.

Haciendo pensar, incluso, en un aplazamiento de la 'qualy' a este domingo, los pronósticos meteorológicos se cumplieron y la Q1, que arrancó bajo el diluvio, quedó interrumpida, con bandera roja, sólo dos minutos después. Y estuvo parada durante una hora y 26 minutos.

Casi media hora después de la interrupción salió a pista el coche de seguridad, para que el alemán Bernd Mayländer -su piloto desde hace 25 años- reportase que en la segunda y la tercera de las 15 curvas de la pista, así como en la zona entre la cuarta y la quinta, existía serio riesgo de aquaplaning.

Diez minutos después volvió a salir a pista el 'safety', que informó de que las condiciones eran aún peores. "No es conducible, es muy peligroso, hay muchos charcos; y hay aquaplaning de alta velocidad. Hay que parar, no esperábamos tanta lluvia", comentaba Mayländer en la señal internacional televisiva de la F1. Antes de regresar una tercera vez a pista, para decidir que se podía arriesgar.

Salió bien, porque la cronometrada se disputó; no sin ciertos riesgos que premiaron la valentía y el talento. Especialmente las del genial piloto asturiano, que con el segundo peor coche de la parrilla firmó un sensacional octavo tiempo -justo por delante de Leclerc y de Antonelli- en la Q1. En la que quedaron eliminados Colapinto y 'Checo' y en la que Norris comenzó a reivindicarse con el mejor crono, por delante de Russell y de Verstappen; que, consciente de su penalización, no salió a la Q2; en la que Fernando fue el primero en arriesgar y poner el neumático intermedio.

Alonso se hizo acreedor a su primera Q3 del curso tras firmar un brillante séptimo en la segunda ronda, que dominó Russell por delante de Lawson y de Hadjar y que acabó un minuto antes de lo previsto, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del brasileño Rafael Camara, debutante en la F1 este fin de semana, ante su afición y a bordo de un Haas.

El percance del piloto de Recife perjudicó a Sainz, que no tuvo opción a un último intento y quedó eliminado en el segundo acto.

Alonso no dejó escapar una peligrosa, pero dorada oportunidad; y buscará sumar el mayor número de puntos posible este domingo. En una carrera -a 71 vueltas, para completar 306 kilómetros y con incertidumbres meteorológicas- en la que Lando, que demostró que, aunque lo fue por los pelos, en 2026 no fue campeón por casualidad, buscará su decimocuarta victoria en la categoría reina. La tercera del curso; que lo metería de lleno en la lucha por el subcampeonato.