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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 18:05

Norris firma la 'pole' en Sao Paulo y Alonso sale octavo en Interlagos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos; donde el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará octavo.

Por EFE
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Norris, de 26 años, campeón del mundo el año pasado, logró su vigésima 'pole' en la Fórmula Uno -la cuarta del año-, al dominar la calificación, marcada por la fuerte lluvia, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 27 segundos y 470 milésimas, 204 menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que -penalizado con cinco posiciones- cederá el segundo puesto en parrilla a su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, ya matemáticamente ganador del certamen.

Alonso, en una interminable segunda juventud a los 45 años, logró su primera clasificación para la Q3 en lo que va de año, al aprovecharse, con un deficiente AMR26, de las condiciones adversas para avanzar posiciones.

En una calificación que estuvo interrumpida, con bandera roja, durante casi hora y media, en la Q1, Fernando marcó el noveno tiempo de la decisiva tercera ronda; pero, gracias a la penalización -de diez puestos- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que había sido cuarto-, arrancará octavo en la pista en la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006).

Gracias a las sanciones de Russell y de Leclerc, el neozelandés Liam Lawson (RB) saldrá tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el alemán Nico Hülkenberg (Audi). El doble campeón mundial asturiano lo hará desde la cuarta, al lado de Russell; y por detrás de la que ocuparán el francés Isack Hadjar (Red Bull) -quinto en parrilla- y el inglés Oliver Bearman (Haas).

El español Carlos Sainz (Williams) fue eliminado, con el decimoquinto tiempo, en la Q2, al igual que el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con el undécimo, pero gracias a la doble penalización de diez puestos del séptuple campeón mundial inglés arrancará decimocuarto este domingo en Interlagos.

Por idéntico motivo, además de otra sanción, la del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que sale desde el fondo-, el argentino Franco Colapinto (Alpine) avanzará dos puestos y arrancara decimoquinto.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), eliminado, al igual que el anterior, en la Q1 -y que también arrastraba otra sanción gorda, de 30 puestos-, sale penúltimo; desde una última fila que completa Hamilton, según la parrilla indicativa y a falta de conocer la oficial -que aclarará los puestos traseros-, que sitúa a 'Mad Max' en la vigésima posición.

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