Norris : Me sentí seguro en mojado desde la Q1 y estoy contento por cuadrar la vuelta

"Fue una sesión de calificación complicada, con las condiciones cambiando en todo momento. La prioridad era mantener la calma, entender cómo los neumáticos y el coche alcanzaban la temperatura idónea; y evitar errores", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol y campeón del mundo la pasada temporada.

"Me sentí a gusto en mojado desde la Q1 y estoy contento por haber cuadrado la vuelta en el momento en el que fue importante hacerlo", declaró Lando, que logró su vigésima 'pole' en la Fórmula Uno -la cuarta de la temporada-, al dominar este sábado la caótica cronometrada principal, marcada por las fuertes precipitaciones y los retrasos.

"Esta pista me gusta, pero sabemos que no teníamos el ritmo de los Mercedes en seco; y que hoy el coche no se notaba tan fuerte como se notaba con anterioridad durante el fin de semana", explicó el inglés.

"Le estoy muy agradecido al equipo por continuar trabajando duro para darme la oportunidad de luchar por la 'pole'. Hoy me daba la impresión de que teníamos más ritmo en mojado y con los (neumáticos) intermedios", comentó Norris, que este domingo apunta a su decimocuarta victoria en la categoría reina, la tercera del año.

"Las condiciones, con un poco de todo, podrían convertir en un auténtico reto la carrera, así que tenemos que permanecer centrados y explotar al máximo nuestras posibilidades", comentó Norris este sábado en Interlagos.