07 de noviembre de 2026 - 13:25
Tabla de tiempos del tercer y último libre del Gran Premio de Sao Paulo
Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos:
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