Tabla de tiempos del tercer y último libre del Gran Premio de Sao Paulo

Tabla de tiempos del tercer y último libre del Gran Premio de Sao Paulo

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos: