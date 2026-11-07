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Automovilismo
07 de noviembre de 2026 - 13:20

Verstappen por delante de Antonelli en el último libre de Interlagos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen -que, al haber sustituido numerosos componentes de la unidad de potencia de su Red Bull penalizará y saldrá desde el fondo de la parrilla- lideró este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Por EFE
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En la mejor de sus 19 vueltas, Verstappen -ganador el pasado domingo en México, segundo en el Mundial y principal aspirante al subcampeonato- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, once segundos y 622 milésimas; exactamente 25 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo, y con 131 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que, al igual que los anteriores, marcó su mejor vuelta con el neumático de compuesto blando.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) a un segundo y 549 milésimas de Verstappen, y Carlos Sainz (Williams), a 1.681, marcaron, asimismo con las gomas blandas, el decimoctavo y el decimonoveno tiempo, respectivamente, del último libre. El doble campeón mundial asturiano repitió 23 veces la pista en la que festejó sus dos títulos (en 2005 y 2006, con Renault), dos más que el talentoso piloto madrileño; en una sesión en la que todos marcaron su mejor tiempo con el neumático blando, salvo el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que lo hizo con los medios.

Hamilton, tercero en el Mundial -con 259 puntos, sólo dos menos que 'Mad Max'-, que disputa su Gran Premio número 400 en la F1 y que, al haber cambiado la cámara de combustión, perderá diez puestos en la formación de salida, sólo pudo dar siete vueltas. A 26 minutos de la conclusión del ensayo, cuando salía humo del mismo, el inglés aparcó su monoplaza, se bajó del mismo y ya no volvió a rodar. Inscribiéndose duodécimo en la tabla de tiempos, a un segundo y 211 milésimas.

Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que recibió, por idéntico motivo, la misma sanción, acabó la sesión en el quinto puesto de la tabla de tiempos, uno por detrás del inglés George Russell (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó, en la mejor de sus 25 vueltas, el decimocuarto crono de la sesión, a un segundo y tres décimas de Verstappen; del que se quedó a un segundo y nueve décimas y media, con el vigésimo tiempo, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que repitió 32 veces el trazado de Interlagos.

'Checo' también sustituyó numerosos componentes en la unidad de potencia de su auto y largará, sancionado con la pérdida de treinta puestos, desde el fondo de la parrilla.

La sesión concluyó cuando comenzaba a llover sobre una pista en la que se prevén fuertes precipitaciones a continuación.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, arrancará, si las inclemencias meteorológicas no lo impiden -la previsiones anuncian fuertes tormentas, con aparato eléctrico- a las tres de la tarde (las siete, en horario peninsular español: las 18.00 horas GMT).

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