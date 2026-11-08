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Automovilismo
08 de noviembre de 2026 - 19:20

Antonelli: "Estoy decepcionado porque sentía que la victoria estaba a mi alcance"

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ya campeón del mundo de Fórmula Uno y quinto este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), declaró que está "decepcionado" con su carrera de hoy porque realmente sentía que la victoria estaba a su alcance.

Por EFE
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"Estoy decepcionado con mi carrera de hoy porque realmente sentía que la victoria estaba a mi alcance. Tuvimos una salida muy buena y el ritmo con los neumáticos intermedios era realmente bueno. En cuanto cambiamos a los neumáticos blandos, estaba cogiendo un buen ritmo, pero empecé a notar algo raro en la parte trasera del coche", dijo Antonelli en declaraciones que difunde su equipo.

"Estaba muy inestable, sobre todo en algunas curvas de alta velocidad, y entonces hice un trompo. Eso desgastó los neumáticos y me complicó el resto de la carrera. Cuando montamos un juego nuevo más tarde, el ritmo volvió a ser bueno, así que es frustrante y tenemos que entender exactamente qué pasó", explicó el italiano, el más joven campeón del mundo de la historia con 20 años.

"No obstante, podemos dejar a un lado esa decepción porque hoy es un gran día para el equipo. Todos se merecen este Campeonato de Constructores. No solo los chicos y chicas que están aquí en el circuito, sino también todos los que están en Brackley y Brixworth, el apoyo de Mercedes-Benz, Petronas y todos nuestros socios. Han trabajado increíblemente duro para darnos este coche y la oportunidad de luchar por ambos campeonatos", celebró.

"Me ayudaron a cumplir mi sueño el fin de semana pasado y estoy increíblemente feliz de que hoy hayamos podido lograrlo juntos. Estoy muy agradecido de formar parte de este equipo. Disfrutaremos de este momento, pero queremos seguir ganando, así que seguiremos esforzándonos e intentaremos terminar la temporada por todo lo alto". indicó.

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