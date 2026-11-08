David Almansa suma su cuarta victoria de la temporada con autoridad

Almansa imprimió un ritmo inalcanzable para sus rivales, destacando entre los que más 'aguantaron' los también españoles Adrián Fernández (Honda) y Máximo Quiles (KTM).

David Almansa (KTM) partió con mucha fuerza al apagarse el semáforo rojo, como también Brian Uriarte (KTM) al llegar al final de la recta de meta, sorprendiendo ambos al autor de la 'pole position', el líder y campeón del mundo Máximo Quiles (KTM), que no quiso asumir excesivos riesgos y perdió varias posiciones para comenzar el segundo giro en la quinta plaza.

Almansa tiró con fuerza en ese vuelta inicial para conseguir medio segundo de ventaja sobre sus perseguidores, entre los que David Muñoz (KTM), que partía quinto estaba en el tercer puesto pero se vio involucrado en un incidente con Brian Uriarte en la curva uno que fue investigado por Dirección de Carrera.

David Muñoz intentó meterse por el interior de la curva uno, sin apenas espacio para ello y en su acción tocó a Brian Uriarte, que acabó por los suelos, aunque pudo regresar a la carrera en las últimas posiciones y David Muñoz fue penalizado con una 'vuelta larga' de sanción que cumplió en la tercera vuelta para bajar de la tercera a la undécima posición.

El tirón inicial de Almansa permitió incrementar el hueco hasta las seis décimas de segundo en la cuarta vuelta, con un cuarteto perseguidor formado por Máximo Quiles, Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM).

Más atrás, el pelotón principal, encabezado por el indonesio Veda Pratama (Honda), y entre cuyas últimas unidades se encontraba Muñoz.

Almansa mantuvo un ritmo constante, aunque por detrás, en el cuarteto perseguidor, Máximo Quiles asumió el rol de líder para tirar e intentar 'cazar' al primer clasificado, un ritmo el impuesto por el ya campeón del mundo que no pudo aguantar Salmela, que se fue quedando descolgado poco a poco, para acabar convirtiéndose en 'cabeza de puente' respecto del grupo perseguidor encabezado por Pratama, que no tardó demasiado en engullirlo.

Ya en la sexta vuelta de las dieciséis a las que estaba programada la carrera, la ventaja de David Almansa, que aprovechó al milímetro toda la zona asfaltada del trazado, era de 1,2 segundos respecto del trío encabezado por Máximo Quiles.

Apenas una vuelta más tarde, en la séptima, David Muñoz volvió a ser sancionado con una doble 'vuelta larga' por haber tirado al británico Eddie O'Shea (Honda), en su intento de remontada.

Por delante, David Almansa cedió algunas décimas de segundo en el séptimo giro, pero supo reaccionar con maestría para recuperarlas en la siguiente, la octava, siempre con Máximo Quiles marcando el ritmo con Adrián Fernández completamente pegado a él, y Álvaro Carpe fue la víctima propiciatoria al ir perdiendo terreno poco a poco.

David Almansa supo controlar en todo momento las diferencias, a pesar de los esfuerzos de Máximo Quiles por alcanzarlo, con un Adrián Fernández que dejó hacer en todo momento al ya matemáticamente campeón del mundo, con otro trío por detrás de ellos integrado por Álvaro Carpe, Veda Pratama y el australiano Joel Kelso (Honda).

A tres vueltas del final, en la decimocuarta vuelta, Máximo Quiles cometió un pequeño error en la curva seis del trazado, en la que se fue algo largo, circunstancia que aprovechó Adrián Fernández para superarlo por primera vez en toda la carrera.

Almansa controló la carrera hasta ver la bandera de cuadros, con Fernández y Quiles junto a él en el podio, en tanto que en el grupo perseguidor el malasio Hakim Danish (KTM), con un pequeño error en la última vuelta, había conseguido alcanzar al trío de Pratama, Carpe y Kelso, que por ese orden entraron en meta, con el asiático cerrando el grupo.