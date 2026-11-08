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08 de noviembre de 2026 - 00:01

Formación de salida del Gran Premio de Sao Paulo

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Interlagos:

Por EFE
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