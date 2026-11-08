Holgado suma su segunda victoria y González aumenta su ventaja por avería de Guevara

Holgado venció en solitario, con Iván Ortolá (Kalex) segundo al superar por apenas veinte milésimas de segundo a Alex Escrig (Forward) sobre la misma línea de meta.

El líder del mundial, Manuel González (Kalex), a pesar de ser sexto con problemas en el tren delantero de su moto, es más líder, con 13,5 puntos de ventaja sobre un Izan Guevara que se tuvo que retirar con problemas en el motor de su Boscoscuro.

Dirección de Carrera fue inflexible con un nutrido grupo de hasta ocho pilotos, entre los que se encontraban los dos primeros clasificados del campeonato, los españoles Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), además del belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Adrián Huertas (Kalex) y Xabi Zurutuza (Kalex), que fueron sancionados con la pérdida de tres posiciones en la salida.

Todos ellos molestaron en su salida a pista durante la segunda clasificación al español Daniel Muñoz (Kalex), motivo por el que fueron sancionados, lo que benefició a algunos de sus rivales, aunque el autor de la 'pole position', Alex Escrig (Forward), se mantuvo firme en ese puesto.

Escrig quiso ejercer su dominio desde el principio, pero en la curva uno entró mejor colocado Daniel Holgado (Kalex), aunque no pudo evitar que el autor de la 'pole' recuperase el primer puesto, mientras en esa primera curva se iba por los suelos el neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el español Daniel Muñoz recuperaba desde la undécima a la segunda posición en la primera vuelta de carrera.

Alex Escrig demostró durante los entrenamientos que tenía muy buen ritmo y forzó la marcha para intentar romper cuanto antes al grupo de cabeza, sobre el que marcó ya casi medio segundo en el segundo giro.

Tras Escrig, tiraron para que no se escapara Daniel Muñoz, Daniel Holgado, Manuel González, David Alonso (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex), Izan Guevara e Iván Ortolá (Kalex), que había salido desde la decimotercera posición, en un grupo principal muy nutrido pero también muy estirado.

Décima a décima de segundo, Alex Escrig fue abriendo un hueco respecto a sus perseguidores, buscando su primera victoria en el Mundial y en la categoría de Moto2, que era de ocho décimas de segundo en el cuarto giro.

Con Alex Escrig sólido en la primera posición, Daniel Holgado superó a Daniel Muñoz en la curva uno de la cuarta vuelta y en el mismo punto, una vuelta más tarde, también lo hizo David Alonso, dos rivales peligrosos en la pelea por la victoria en Lusail.

Con Holgado encabezando la persecución, la ventaja de Escrig comenzó a disminuir y, por detrás, el líder del campeonato, 'Manugas' González, comenzó a recuperar posiciones para intentar alcanzar el rebufo de la moto de Alonso.

En tanto que Izan Guevara no era capaz de tener un buen ritmo y era superado por el checo Filip Salac (Kalex), aunque poco después este erró en una trayectoria y Guevara recuperó el octavo puesto, para tener que defenderlo una vuelta más tarde de los ataques del australiano Senna Agius (Kalex).

En el octavo giro, una vez más en la curva uno, David Alonso superó a su compañero Daniel Holgado para comenzar la 'caza' de un Alex Escrig que había cedido varias décimas de segundo y apenas contaba con poco más de cuatro décimas de segundo de ventaja.

En la novena vuelta Alonso y Holgado ya estaban tras la estela de Escrig y comenzaba una nueva carrera, en la que por detrás podían engancharse Ortolá y González, mientras que su rival en la pelea por el título, Izan Guevara, no pasaba por su mejor momento y caía hasta el décimo puesto, superado también por el italiano Celestino Vietti (Kalex).

Holgado recuperó el segundo puesto al adelantar a su compañero de equipo Alonso en la décima vuelta, lo que permitió incrementar la ventaja en unas décimas de segundo a Escrig, y por detrás Iván Ortolá alcanzó y superó en la curva uno de la duodécima vuelta a David Alonso.

Apenas tres vueltas más tarde, en la decimotercera, Holgado ya estaba en el rebufo de la moto de Escrig, con Ortolá y Alonso a algo más de un segundo y Manuel González intentando consolidar el quinto puesto frente a un Daniel Muñoz que parecía perder terreno poco a poco.

En el decimocuarto giro y nuevamente en el mismo punto, la curva uno, Daniel Holgado superó a Alex Escrig para asumir por primera vez el liderato, mientras que por detrás, en la curva quince antes de completar su vuelta, Izan Guevara se iba fuera de la trayectoria con evidentes problemas mecánicos.

Izan Guevara intentó continuar en carrera, pero acabó entrando en la calle de talleres sumido en la frustración en un gran premio que desde el principio se le puso muy cuesta arriba al segundo del campeonato, mientras que Manuel González perdía el quinto puesto a manos de Daniel Muñoz.

La carrera había dado un giro completo, con Daniel Holgado escapado en la primera plaza, con más de segundo y medio sobre Alex Escrig y éste con casi cinco décimas de segundo sobre el tercer clasificado, Iván Ortolá.

Holgado consolidó su victoria sin mayores problemas, los que si tuvo Alex Escrig, quien por escasamente 20 milésimas de segundo tuvo que ceder el segundo puesto a Iván Ortolá.

Manuel González, sin arriesgar más de lo debido, concluyó en una sexta posición que le da diez puntos más de ventaja, ahora 13,5, sobre Izan Guevara, que se tuvo que retirar con problemas en el motor de su moto.