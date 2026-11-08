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Automovilismo
08 de noviembre de 2026 - 15:50

Marc Márquez: "Aquí era una bola de título muy poco factible o realista"

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), segundo en el Gran Premio de Catar de MotoGP, ha insistido en que "aquí era una bola de título muy poco factible o realista".

Por EFE
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Márquez recordó que se tenía que dar "una carambola", que recordó haberlas tenido en el pasado, pero que con todo hizo "un fin de semana superconcentrados, sacando el máximo".

Para él era importante no dar "alas a los rivales", que no recuperaran muchos puntos, y "ha sido al revés", pues comentó haber sumado "más puntos el fin de semana, 32, así que supercontento y agradecido al equipo por su trabajo".

Márquez reconoció a los medios presentes en Lusail y en rueda de prensa que "ha sido un fin de semana de sufrimiento constante", en el que administró mucho el esfuerzo durante todo el fin de semana en una estrategia de conservar el físico a partir de Aragón.

Con tres grandes premios seguidos, Marc Márquez ha destacado que "la acumulación de la fatiga pasa del músculo al tendón y ahí es donde empiezan las molestias", pero que en cualquier caso lo supo gestionar de "la mejor manera".

En cuanto a la carrera en sí y su adelantamiento a Raúl Fernández, reconoció que lo vio "muy lejos" y que no era "factible", pero que cuando vio que Raúl sufría casi más que él, se calmó y "casi sin querer en la recta lo he pasado", y reconoció que su moto "volaba", y los problemas con la gasolina de él hicieron que la diferencia fuese "tan grande".

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