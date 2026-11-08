Marco Bezzecchi afirma que ha sido "una gran carrera" para él

Ese percance comentó que le dio "una motivación adicional para tratar de darle la vuelta al resultado", motivo por el que dijo haber hecho "la salida perfecta", además de hacer "bien" el resto de cosas.

Bezzecchi calificó de perfecta, en la rueda de prensa, su carrera, pues dijo sentir "confianza sobre la moto y durante toda la carrera" y que en ningún momento dudó y trató de "mantener la calma e ir subiendo de décima a décima".

"Es un circuito donde los neumáticos sufren muchísimo, también el tren delantero", ha explicado Bezzecchi, no obstante dice necesitar "un milagro", para luchar por el título.

"Es importante tener opciones de estar luchando con ellos, porque al final Jorge y Marc son pilotos magníficos y solo tener la posibilidad de luchar contra ellos es genial", afirma Bezzecchi, quien dijo querer mejorar "para el futuro".

Y señaló sobre su rendimiento que "hay algunos fines de semana donde de inmediato te sientes bien con la moto y vas mejorando de sesión a sesión, te sientes bien y parece que no ves el límite", reconoce Marco Bezzecchi, quien insiste que en Lusail se ha sentido "bien desde el viernes" y que estuvo "súper motivado".